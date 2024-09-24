الأبيض: عدد شهداء الغارات الاسرائيلية بلغ 569

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض لقناة الجزيرة أن عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية منذ صباح أمس الاثنين بلغ 569، بينهم 50 طفلا و94 امرأة.