وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمم المتحدة لا تفي بالتزاماتها في منع هجمات حزب الله

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان الأمم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها في منع الهجمات الصاروخية على إسرائيل من جانب حزب الله.وقال في بيان على منصة "إكس"، ردا على تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن حزب الله أخذ "لبنان رهينة".وأضاف: "الأمم المتحدة لا تقر بأفعال حزب الله، ولا تفي بالتزاماتها الأساسية وهي منع هجماته والمطالبة بتنفيذ القرار 1701"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي يطالب حزب الله بنزع سلاحه.