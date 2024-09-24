وزير الخارجية: أميركا هي مفتاح خلاصنا

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيّبًا للآمال".



وقال: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تحدث فرقا في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أنّ "أميركا هي مفتاح خلاصنا".



وأضاف: "ليس من حلول دولية لوقف الهجمات الإسرائيلية"، وتابع: "نواجه خيبة أمل من العالم".

ولفت الى ان "عدد النازحين جراء صراع إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان "ربما" يقترب من نصف مليون".

