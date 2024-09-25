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الحوت لـ"الأنباء الكويتية": أكثر ما لبنان معني به هو تضامن شعبه وتكاتفه في مواجهة العدوان الإسرائيلي
أخبار لبنان
2024-09-25 | 00:00
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الحوت لـ"الأنباء الكويتية": أكثر ما لبنان معني به هو تضامن شعبه وتكاتفه في مواجهة العدوان الإسرائيلي
اعتبر نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن "الغارات الجوية التي يشنها العدو الاسرائيلي بالمئات على لبنان مستهدفًا المدنيين تؤشر إلى حجم المأزق الذي يتخبط به رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو سواء في غزة أم في شمال فلسطين".
وقال الحوت في حديث لصحيفة "
الأنباء الكويتية
": "يحاول نتنياهو إيهام شعبه وجمهوره بأنه يمتلك مفاتيح موازين القوى وبالتالي إمكانية الانتصار على المقاومة، الأمر الذي يستوجب مواجهته بكل ما أوتيت المقاومة في لبنان من قدرات قتالية".
ولفت إلى أن "الموقف الإيراني تجاه التطورات الأخيرة ملتبس ولا يعبر بوضوح عن كيفية مقاربتها لها. لا بل تتعاطى ايران مع الوقائع بمواقف وتصريحات متضاربة على قاعدة الناقض والمنقوض، اذ انها من جهة تهدد إسرائيل برد موجع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عمق طهران، وتغازل الأميركي من جهة ثانية في ملفها النووي. وعلينا بالتالي انتظار الأيام المقبلة لعلها تحمل وضوحًا في المواقف الايرانية".
وردًا على سؤال، أجاب الحوت: "قد تكون إيران تخلت أقله جزئيًا عن دعم المقاومة في لبنان والمنطقة. لكن اكثر ما لبنان معني به في هذه اللحظة المصيرية هو تضامن شعبه وتكاتفه في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأن التعويل على الخارج لكبح جماح نتنياهو ضرب من المستحيل ليس إلا".
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