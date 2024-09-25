بو حبيب عرض في نيويورك مع نظيريه السعودي واليوناني تطورات العدوان الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود حيث وضعه في أجواء الأوضاع الميدانية في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد المتدحرج.



وقد تبادل الوزيران الأفكار حول كيفية الخروج من هذه الحلقة في ظل الصعوبات التي تواجه وقف اطلاق النار في غرة وانهاء الصراع.



كما حث الأمير بن فرحان اللبنانيين على انتهاز الأحداث الأخيرة لإجراء خرق في الانتخابات الرئاسية.



من جهته، شكر بو حبيب للأمير بن فرحان اهتمام المملكة بالاستماع الى وجهة نظر لبنان وتقديم المساعدة الممكنة.



كما اجتمع الوزير بو حبيب بنظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ووضعه في اجواء آخر التطورات في لبنان.



وعرض جيرابيتريتيس تقديم الدعم والمساندة للشعب اللبناني في كل ما يحتاجه في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.



كذلك، شارك بو حبيب في حلقتين حواريتين في كل من جامعة كولومبيا ومؤسسة كارنيغي حيث قدم شرحًا مفصلًا حول الأزمة التي يمر بها لبنان وأسباب الصراع القائم وأصوله، وصولًا الى الحلول الممكنة. وانضم في وقت لاحق الى الوفد الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد وصوله الى نيويورك.