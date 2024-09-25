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الراعي ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل الفاعل لإلزام المعنيين إيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات

أخبار لبنان
2024-09-25 | 03:54
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الراعي ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل الفاعل لإلزام المعنيين إيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات
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الراعي ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل الفاعل لإلزام المعنيين إيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات

الراعي يدعو المعنيّين إلى وقف النار فورا

وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي نداء، قال فيه: "أمام هول الكارثة الوطنيّة في جنوب لبنان وبعلبك والضاحية، حيث المدنيّون من دون منازل أو تركوا بيوتهم وهجروها إلى أماكن أخرى آمنة في لبنان، لا يسعنا إلّا أن نوجّه هذا النداء:

- الشكر لكلّ الذين في المناطق الآمنة يستقبلون أهلنا المنكوبين في بيوتهم.

- الشكر للمدارس الرسميّة وغيرها التي فتحت أبوابها لاستقبالهم.

- الشكر للمنظّمات الإنسانيّة التي تسعى لتأمين حاجاتهم من مواد غذائيّة وأدويّة وفرش والحاجات الأوّليّة المنزليّة.

- الشكر للمستشفيات التي تستقبل الجرحى، ولوزارة الصحّة العامّة وسواها من الوزارات".

وأضاف الراعي: "إنّها العائلة اللبنانيّة التي تتوحّد في مواجهة الكارثة. لكنّنا ندعو المعنيّين إلى وقف النار فورا، تجنّباً لمزيد من الضحايا والجرحى والمشرّدين من دون مأوى. ونناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل الفاعل لإلزام المعنيين إيقاف الحرب والذهاب إلى المفاوضات، ولإلزام المجلس النيابيّ انتخاب رئيس للجمهورية، فالحاجة ماسّة للغاية إلى وجوده على رأس البلاد. وإنّنا نصلّي إلى الله لكي يلهم الجميع السبل لإحلال سلام عادل وشامل".

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