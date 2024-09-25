سعيد للـLBCI: حزب الله ينفذ عسكريًا ما تريده إيران من هذه المعركة في لبنان

رأى النائب السابق فارس سعيد أن "حرب المساندة لم تفد الحرب في غزة، وقد أدت إلى نتائج على حزب الله وعلى كل اللبنانيين."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "الأكيد أن إيران اختارت الإعتدال، وحزب الله وضع عنوانًا عاليًا وليس متواضعًا بوضع نفسه مع غزة."وقال سعيد إن "حزب الله أصبح وحده في هذه المعركة، وهو غير قادر على الإستمرار بها ولا الإنسحاب منها، وخسائره باتت كبيرة."كذلك، أشار إلى أن "الحزب يعلم أن ردة فعل الإسرائيليين على 7 تشرين لا تشبه ردة فعل على أي حدث قبل ذلك، واليوم قيادة حزب الله تُضرب ومبدأ توازن الرعب ونفوذه في لبنان لا أحد يمكن أن يصدقه الآن والحرب لم تنته بعد."ولفت سعيد إلى أن "حزب الله ينفذ عسكريًا ما تريده إيران من هذه المعركة في لبنان."وقال: "إيران لا تريد أن يُحتسب عليها أنها فتحت حربًا حتى لا تتواجه مع الولايات المتحدة وهي ذاهبة إلى تفاوض مع الولايات المتحدة."وأضاف: "الحزب طور ترسانته العسكرية من العام 2006 حتى اليوم، لكن لا أتصور أنه كان يقدّر أن إسرائيل قادرة على أن تصل إلى ما وصلت إليه وأكبر دليل على ذلك الخدعة التي وقع بها بوموضع الـPagers."