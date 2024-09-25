البابا فرنسيس يعتبر أن التصعيد في لبنان "غير مقبول"

ندد البابا فرنسيس بـ"التصعيد المروّع" في لبنان، معتبرا أنه "غير مقبول". ودعا المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود من أجل وضع حد له، في ظل تصاعد القصف بين إسرائيل وحزب الله.



وقال الحبر الأعظم: "تحزنني الأنباء من لبنان حيث تسببت ضربات مكثّفة خلال الأيام الماضية بمقتل العديد من الضحايا والدمار، وأتمنى أن يبذل المجتمع الدولي كل الجهود الممكنة لوضع حد لهذا التصعيد المروّع. هذا أمر غير مقبول".