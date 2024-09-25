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كركي: لإستقبال مرضى غسيل الكلى النازحين في المستشفيات تحت طائلة فسخ العقد

أخبار لبنان
2024-09-25 | 05:30
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كركي: لإستقبال مرضى غسيل الكلى النازحين في المستشفيات تحت طائلة فسخ العقد
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كركي: لإستقبال مرضى غسيل الكلى النازحين في المستشفيات تحت طائلة فسخ العقد

نظراً للأوضاع والظروف الأمنية الراهنة في الجنوب والبقاع وغيرها من المناطق والمحافظات اللبنانية، وحيث أن عدداً كبيراً من النازحين المضمونين أو المستفيدين على عاتقهم هم مرضى غسيل كلى، يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً طلب بموجبه من المستشفيات كافة إستقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين النازحين والمستفيدين على عاتقهم وإجراء جلسات غسيل الكلى اللازمة لهم، تحت طائلة فسخ العقد مع كل مستشفى في حال عدم استقبالهم أو عدم الإلتزام التام بالتعرفة المعتمدة من قبل الصندوق لجلسات غسيل الكلى، على أن يتم تسوية المعاملات والموافقات اللازمة لاحقاً بالتعاون بين مكاتب الصندوق ومديرية ضمان المرض والأمومة، وفقاً لمسلك العمل المعتمد حالياً عند إجراء جلسات غسيل كلى في أكثر من مستشفى لنفس الحالة الإستشفائية (نفس المريض).

وأعلن كركي أنه سوف يتخذ القرارات والإجراءات اللازمة كافة لتأمين طبابة وإستشفاء جميع المضمونين النازحين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

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