الأبيض تسلم شحنة مساعدات تركية: سنفتتح المستشفى التركي خلال أسابيع

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض شحنة مساعدات تركية وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تركية لدعم القطاع الصحي في حضور السفير التركي علي باريش اولوصوي وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري.



وفي كلمة له، قال الوزير الأبيض: "اريد أن اغتنم هذه المناسبة لكي أعلن أن المستشفى التركي الذي كانت تركيا قد قدمته للشعب اللبناني للوقوف الى جانب لبنان خصوصا في حالات الحروب، سيتم افتتاح هذا المستشفى ان شاء الله في القريب العاجل خلال فترة أسابيع قليلة جداً وسيقوم بدوره كذلك بالاستجابة لمعالجة جرحى الحرب الدائرة على لبنان في الجنوب".



ورداً على سؤال عن الدول التي أرسلت مساعدات حتى الآن، قال: "وصلتنا مساعدات حتى الأن من العراق والأردن ومصر ومن دول أخرى وهناك مساعدات أخرى في طريقها الى لبنان ووزارة الخارجية تقوم بالتواصل مع جهات أخرى، والجميع يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب اللبناني".



ورداً على كيفية التعامل مع وجود نازحين في المدارس في معظم المناطق، أجاب: "لقد فعلّت وزارة الصحة العامة خططها بموضوع النازحين، واغتنم الفرصة للتذكير بالرقم 1787 خصوصا لمرضى غسيل الكلى والامراض السرطانية وللحوامل، وسنعقد الساعة الخامسة من مساء اليوم مؤتمراً صحافيا في وزارة الصحة لتفصيل كل الأمور التي ستقوم بها وزارة الصحة وهو مخصص لموضوع النازحين والنزوح".



سفير تركيا



من جهته، أكد السفير التركي "وقوف تركيا والشعب التركي الى جانب لبنان وشعبه دائماً". وقال: "هذه المساعدات اليوم هي معدات صحية وطبية وغذائية"، مشيرا الى ان الدعم التركي مستمر للبنان وشعبه.