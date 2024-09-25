"التقدمي" في الشويفات يحتضن النازحين: الوقت الآن هو للتكاتف والتضامن

قامت وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي، منذ أمس الأول، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، وبالتنسيق مع بلدية الشويفات ورئيسها نضال الجردي، بمساعدة من الأهالي بفتح وتجهيز مدارس مدينة الشويفات كافة.



وأوضح بيان أنه "تم توزيع النازحين على مراكز الإيواء واحتضانهم وتقديم المواد الأولية اللازمة لصمودهم، بالتنسيق والإشتراك مع سائر أحزاب وفعاليات المنطقة"، مشددين على "أن الوقت الآن هو للتكاتف والتضامن والوحدة والصمود دحرا للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يطال كل الوطن".