الجيش الإسرائيلي يقول إنه أصاب 60 هدفا تابعا لمخابرات حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه أصاب 60 هدفا تابعا لدائرة مخابرات جماعة حزب الله اللبنانية.



وقال في بيان: "الضربات دمرت أدوات جمع معلومات المخابرات ومراكز القيادة وبنية تحتية إضافية يستخدمها العدو لتقييم وضع المخابرات".

