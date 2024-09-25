الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله في لبنان.وقال الجيش في بيان: "إنه إثر إطلاق حزب الله مقذوفات عديدة" من لبنان، قام الجيش "بضرب قاذفات استخدمت لإطلاق المقذوفات، إضافة الى أهداف أخرى" بلغ مجموعها "أكثر من 280 هدفا لحزب الله".