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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله

أخبار لبنان
2024-09-25 | 09:46
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف أكثر من 280 هدفا لحزب الله في لبنان.
     
وقال الجيش في بيان: "إنه إثر إطلاق حزب الله مقذوفات عديدة" من لبنان، قام الجيش "بضرب قاذفات استخدمت لإطلاق المقذوفات، إضافة الى أهداف أخرى" بلغ مجموعها "أكثر من 280 هدفا لحزب الله".
     
 

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