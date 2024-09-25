أكثر من تسعين ألف شخص نزحوا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ الاثنين

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في لبنان، في خضم التصعيد المتواصل مع حزب الله.



وأحصت المنظمة الدولية للهجرة في بيان "نزوح أكثر من 90,530" شخصاً إضافيا، منذ الإثنين.