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وزير الصحة: الجهات الضامنة تغطي أي مريض من النازحين
أخبار لبنان
2024-09-25 | 10:33
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وزير الصحة: الجهات الضامنة تغطي أي مريض من النازحين
كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض أن حصيلة الضربات الاسرائيلية اليوم بلغت 51 شهيدا و223 جريحا حتى الساعة.
وأكد ابيض في مؤتمر صحافي أنه " لدينا في وزارة الصحة خلية أزمة للنازحين خطّطنا لها من البداية وفعّلناها بعد موجة النزوح الكبيرة في الايام الماضية".
وشدد على أنه" يهمّنا أن يكون هناك جولات من الترصد الوبائي على مراكز الايواء للتدخل والقيام بالاجراءات اللازمة في حال طرا أي مستجد".
وأوضح ابيض أن " الجهات الضامنة تغطي أي مريض من النازحين"، مطمئنا من أنه "إذا لم يكن لديه جهة ضامنة فوزارة الصحة تتكفّل بالأمر".
وقال:" على مرضى السرطان من النازحين التواصل معنا لتأمين علاجاتهم وتوجيههم إلى المستشفيات".
أخبار لبنان
الصحة:
الجهات
الضامنة
النازحين
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