أكسيوس: إدارة بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية بشأن لبنان وقد يتم الإعلان عنها اليوم

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.



وأكد الموقع، نقلا عن مسؤول أميركي ودبلوماسي أوروبي أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.



وافاد مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس"، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركية الجديدة بشأن لبنان.

وكشف موقع أكسيوس نقلا عن عن مصادر أنه قد يتم الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان.