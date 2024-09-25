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o
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رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو جنوده إلى الاستعداد لـ"دخول محتمل" الى لبنان
أخبار لبنان
2024-09-25 | 11:13
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رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو جنوده إلى الاستعداد لـ"دخول محتمل" الى لبنان
دعا رئيس أركان الجيش الاسرائيلي قواته الى الاستعداد ل"دخول محتمل" الى لبنان، فيما يواصل سلاح الجو قصف أهداف لحزب الله في انحاء مختلفة من هذا البلد.
وخاطب الليفنتانت جنرال هرتسي هاليفي عناصر لواء مدرع بحسب بيان أصدره الجيش قائلا: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".
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