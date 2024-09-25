السوداني: العراق مستعد لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز الأزمة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبّر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية.



وجاء ذلك أثناء لقاء السوداني برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 المنعقدة في نيويورك.



وقدم السوداني في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى لبنان، حكومةً وشعباً، لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر.



وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد العراق بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة، من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني.



ولفت إلى أت أن العراق دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان، مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان.