مديرية امن الدولة جنوبا: رسائل التهديد لسكان المبنيين في حارة صيدا مفبركة

أعلنت مديرية جهاز امن الدولة الاقليمية في محافظة الجنوب في بيان انه "بعد عملية تقص وتحر عن مصدر الرسائل النصية التي تلقاها سكان مبنيين في بلدة حارة صيدا وتتضمن تهديدا من قبل العدو الصهيوني بقصف المبنيين بقاطنيهما، وسادت بنتيجتها حالة من الهلع، ثبت أنها مفبركة وغير صحيحة".