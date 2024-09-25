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الوضع في لبنان والتوصل إلى حل شامل على طاولة لقاءات ميقاتي في نيويورك

أخبار لبنان
2024-09-25 | 13:04
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الوضع في لبنان والتوصل إلى حل شامل على طاولة لقاءات ميقاتي في نيويورك
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الوضع في لبنان والتوصل إلى حل شامل على طاولة لقاءات ميقاتي في نيويورك

باشر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية في نيويورك خلال الجمعية العمومية للامم المتحدة، وقبيل اجتماع مجلس الامن الدولي مساء اليوم والمخصص للبحث في الوضع في لبنان.

وفي هذا الاطار استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس ميقاتي الذي شكر للرئيس ماكرون دعم فرنسا المستمر للبنان وللجهود التي تبدلها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والتوصل الى حل شامل للوضع في المنطقة.

من جهة أخرى، بحث ميقاتي مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن، في اجتماع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، في المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان والتوصل الى حل ينهي الصراع المستمر منذ السابع من تشرين الاول الفائت. 

وكان ميقاتي اجتمع صباحا مع هوكشتاين وجرى البحث في المساعي الجارية لحل الصراع في غزة ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه الوضع الراهن في المنطقة والعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان والمساعي الجارية للتوصل الى وقف اطلاق النار.
 
وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من المستشار الألماني أولاف شولتز الدي عبّر عن تضامنه مع لبنان ودعمه الجهود الرامية الى وقف التصعيد العسكري واعتماد الحل السلمي لوقف النزاع في الشرق الاوسط.

وكان الرئيس ميقاتي إجتمع في نيوبورك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي جدد تأكيد وقوف تركيا الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

كما التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتم عرض العلاقات الثنائية بين لبنان وايران والوضع في المنطقة.

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