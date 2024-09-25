عدد الشهداء والجرحى اليوم على محافظتي الجنوب والنبطية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارات العدو الإسرائيلي طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى في محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا وإصابة مئة وثلاثة وثمانين بجروح.

وافاد بأن غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى في محافظة النبطية أدت إلى استشهاد عشرين شخصا وإصابة ثمانية وثمانين بجروح.