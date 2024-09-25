بايدن وماكرون يناقشان سبل التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن التقى في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.



وأفادت الرئاسة الأميركية في بيان بأنّ بايدن وماكرون التقيا "لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقا".