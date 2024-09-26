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أبو الغيط في اجتماع مجلس الأمن في شأن لبنان: إسرائيل لم تكن ترغب في وقف الحرب وإنما في توسيعها

أخبار لبنان
2024-09-26 | 00:18
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أبو الغيط في اجتماع مجلس الأمن في شأن لبنان: إسرائيل لم تكن ترغب في وقف الحرب وإنما في توسيعها
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أبو الغيط في اجتماع مجلس الأمن في شأن لبنان: إسرائيل لم تكن ترغب في وقف الحرب وإنما في توسيعها

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنّ شرارة النار، التي أشعلتها إسرائيل، في غزة قبل عام، انتقلت إلى لبنان الذي تعرض سكانه خلال يومين لضربات عشوائية غاشمة لم يروا مثيلًا لها منذ عقدين.

وقال، في اجتماع مجلس الأمن في شأن لبنان: "نفهم لماذا رفض الاحتلال الإسرائيليّ المقترح تلو المقترح لوقف إطلاق النار في غزة،إذ إنّ إسرائيل ببساطة لم تكن ترغب في وقف الحرب وإنما في توسيعها، معرِّضةً شعوب المنطقة كلها لوضع بالغ الخطورة."

وأضاف: "كان الطريق واضحًا من أجل نزع فتيل التصعيد، وقف الحرب الظالمة والغاشمة والدموية على غزة، كان كفيلًا بتهدئة الأوضاع على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان وإعطاء الدبلوماسية فرصة لجلب الهدوء، ولكن إسرائيل اختارت توسيع دائرة النار والدم، لتعتدي على دولة عربية ذات سيادة، يعيش شعبها اليوم في قبضة الخوف والترويع."

ولفت أبو الغيط إلى "العجز أمام مواجهة الوحشية في غزة، بما في ذلك عجز هذا المجلس الذي يجسد الإرادة الدولية، هو ما شجع قادة إسرائيل على التصعيد، إذ إنّهم وجدوا الطريق ممَهدًا ومفروشًا بغياب المحاسبة وغياب العقاب، بل وغياب أي ضغط حقيقيّ لتغيير المسار".

وشدّد على أنّ ما تفعله إسرائيل "هو استدعاء متعمد وأحمق لعاصفة لن يكون أحدٌ بمنأى عن أذاها ومخاطرها".

واعتبر وجود فرصة حقيقية للتراجع عن الهاوية، مشيرًا إلى ما قاله الرئيس بايدن إنّ ثمة فرصة للحل الدبلوماسيّ.

ودعا المجلس إلى الاضطلاع بمسئولياته لجعل هذا الحل واقعًا في أسرع وقت.
 

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