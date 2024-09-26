بايدن وماكرون يدعوان إلى هدنة موقتة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

يحثّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على هدنة موقتة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، للسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم ومنع حدوث صراع أوسع.



وأوضحا، في بيان مشترك، أنّ تبادل النيران منذ السابع من تشرين الأوّل وخصوصًا خلال الأسبوعين الماضيين، يهدد بصراع أوسع بكثير وضرر كبير للمدنيين.



واعتبرا أنّ الوقت حان، للتوصل إلى تسوية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تضمن السلامة والأمن.



وأكد بايدن وماكرون أنهما يعملان عن كثب على الجهود الدبلوماسية لوقف العنف ومنح فرصة للدبلوماسية، لتجنب المزيد من التصعيدات.



وقد أيدت الدعوة المشتركة للهدنة كل من الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر.



وقال البيان: "ندعو إلى تأييد واسع ودعم فوري من حكومتي إسرائيل ولبنان".