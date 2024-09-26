الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي أمام مجلس الأمن الدولي: نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان... والوقت حان لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية
أخبار لبنان
2024-09-26 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ميقاتي أمام مجلس الأمن الدولي: نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان... والوقت حان لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية
5
min
ميقاتي أمام مجلس الأمن الدولي: نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان... والوقت حان لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية
ميقاتي: الشعب اللبناني يرفض الحرب
عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتّحدة الأميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف موقت لإطلاق النار في لبنان.
وقال: "تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية".
كلمة رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة ألقى كلمة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، قال فيها: "نحن اليوم، في لبنان نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة اللبنانية وحقوق الإنسان عبر الممارسات الوحشية للعدو الإسرائيلي بحق دولتنا وشعبنا اللبناني، من خلال إستباحة سيادته عبر إطلاق طائراته ومسيراته في سمائه، وقتل المدنيين فيه شباباً ونساءً وأطفالاً، وتدمير المنازل، وإرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية. هذا عدا عن بث الترهيب والرعب في نفوس المواطنين اللبنانيين وذلك على مرأى من العالم كله من دون أن يرف لهم جفن. وللأسف عدد الشهداء المدنيين الأبرياء والجرحى في إرتفاع مستمر، فالمئات من المدنيين قد فقدوا حياتهم في غضون أيام قليلة، والمستشفيات أصبحت غير قادرة على إستقبال المزيد من الجرحى".
وشدد على أن "لبنان اليوم ضحية عدوان إلكتروني، سيبراني، جوي، وبحري، وقد يتحول إلى عدوان بري بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة"، قائلا: "آمل أن أعود إلى بلدي متسلحاً بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان وإحترام سيادة بلدي وسلامته".
وأشار ميقاتي الى أن "ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق، مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لاسيما الإلكترونية لإلحاق الأذى بأبناء شعبي". وقال:
"إن المعتدي يزعم أنه لا يستهدف إلا المسلحين والسلاح ولكني أؤكد لكم أن مستشفيات لبنان تعج بالجرحى المدنيين وبينهم العشرات من النساء والأطفال. أمام ذلك يبقى السؤال: من يضمن عدم حصول هكذا إعتداءات على دول أخرى إذا لم تُتّخذ إجراءات رادعة وعقابية حاسمة بحق المعتدي؟
من يكفل لنا كدولة لبنانية أو أية دولة أخرى سلامة غذائها ومائها وأي مواد تدخل أراضيها من أي ضرر؟".
واعتبر أن "هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن تاريخ طويل من النزاعات والانتهاكات التي عانى منها لبنان منذ عقود. وقد شكّلت الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية إنتهاكاً صارخاً لسيادتنا الوطنية وحقوقنا كدولة عضو في الأمم المتحدة". ولفت الى أن "هذا الوضع ليس جديداً، فلبنان قد مرّ بفترات طويلة من التوترات والاعتداءات التي كانت تهدد إستقراره وسلامة مواطنيه. لكن لبنان يبقى عاصياً على كل التحديات واللبنانيون واجهوا ويوجهون بشجاعة كل الإعتداءات على كل حبة من تراب الوطن".
وقال ميقاتي: "إنني أتحدث بإسم لبنان، ووجودي هنا ليس لتقديم شكوى فقط ولا لتقديم عرض مفصل عن عدد الشهداء والجرحى والدمار الذي هجر البشر ودمر الحجر، فذلك مثبت للرأي العام العالمي بالصوت والصورة. وإنما وجودي هنا للخروج من هذه الجلسة بحل جدي يقوم على تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وعودة الأمن والإستقرار لمنطقتنا".
وأكد أن الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالإستقرار ويعمل من أجل المستقبل.
وأوضح أن التوترات الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من النزاعات والإعتداءات التي لم تجد حلولًا جذرية، مشيرا الى أن إسرائيل لم تتوقف عن إنتهاك قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى سنوات عديدة، وخصوصاً القرار 1701، الذي كان من المفترض أن يشكل إطاراً لتحقيق الإستقرار الدائم في جنوب لبنان. وقال: "للأسف، ما زلنا نرى الإنتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا على مدار الساعة، براً وبحراً وجواً. إن هذه الإنتهاكات المتكررة تقوض كل جهود الإستقرار، وتعرض المنطقة كلها لخطر الإنفجار في أية لحظة".
وأضاف: "من هنا، نؤكد إلتزام الحكومة اللبنانية بالقرار ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ عن مجلسكم الكريم الذي أطالبه اليوم بالعمل الجاد والفوري لضمان إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الإنتهاكات التي تتكرر يومياً. كما نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لأن تداعيات ما يجري هناك تنعكس بشكل مباشر على الوضع في لبنان والمنطقة وهي لن تقف عند حدوده وإنما قد تشمل كل الشرق الأوسط إن لم يتم معالجتها بالسرعة الممكنة. إن عدم التوصل إلى حل، من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً. فإستمرار هذا العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وهو ما لا يخدم مصلحة أي طرف في هذه المعادلة المعقدة".
وأشار رئيس الحكومة الى أن "الأمم المتحدة وُجدت من أجل تعزيز الإستقرار ولكن ما نشهده اليوم هو أن العالم ما زال عاجزاً عن وقف المأساة الإنسانية المستمرة في منطقتنا". وقال: "لذا، وبإسم الشعب اللبناني نضع مجلسكم الكريم أمام مسؤولياته الكاملة لإتخاذ موقف فوري وحاسم ينهي المعاناة المستمرة لشعبنا، تمهيداً لتعبيد الطريق أمام الحلول الديبلوماسية. لبنان لا يطلب معروفاً، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي، حقنا كلبنانيين في العيش بأمان، حقنا في حماية سيادتنا الوطنية، وحقنا في مستقبل يُبعِد عن أطفالنا شبح الحروب وأهوال الصراعات. إني أتوجه إلى مجلسكم الكريم وإلى المجتمع الدولي وأقول انه حان الوقت لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية بحيث أن لا تبقى حبراً على ورق. الأدوات موجودة وما نحتاجه الآن هو الإرادة الصادقة والتعاون الفعال".
أخبار لبنان
ميقاتي
مجلس الأمن الدولي
لبنان
الحروب
التالي
أسرار الصحف المحلية 26-9-2024
بايدن وماكرون يدعوان إلى هدنة موقتة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:33
ميقاتي لـ"النهار": لا فصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة وحركة سياسية وديبلوماسية كثيفة تجري بين لبنان ونيويورك
صحف اليوم
00:33
ميقاتي لـ"النهار": لا فصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة وحركة سياسية وديبلوماسية كثيفة تجري بين لبنان ونيويورك
0
أخبار لبنان
13:04
الوضع في لبنان والتوصل إلى حل شامل على طاولة لقاءات ميقاتي في نيويورك
أخبار لبنان
13:04
الوضع في لبنان والتوصل إلى حل شامل على طاولة لقاءات ميقاتي في نيويورك
0
أخبار دولية
2024-09-24
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان الأربعاء
أخبار دولية
2024-09-24
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان الأربعاء
0
أخبار لبنان
2024-09-23
فرنسا تدعو الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان
أخبار لبنان
2024-09-23
فرنسا تدعو الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:50
نحاس للـLBCI: الجانب الإسرائيليّ "يعقّد لِما بيتعقّد"
أخبار لبنان
03:50
نحاس للـLBCI: الجانب الإسرائيليّ "يعقّد لِما بيتعقّد"
0
أخبار لبنان
03:42
الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك
أخبار لبنان
03:42
الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك
0
أخبار لبنان
03:25
"البعث" أكد استهداف محيط منزل أمينه العام في بعلبك
أخبار لبنان
03:25
"البعث" أكد استهداف محيط منزل أمينه العام في بعلبك
0
أخبار لبنان
03:22
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة رحبت بالدعوة إلى وقف فوري للنار
أخبار لبنان
03:22
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة رحبت بالدعوة إلى وقف فوري للنار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:45
خرق لجدار الصوت فوق بيروت وصولا الى الجنوب
آخر الأخبار
03:45
خرق لجدار الصوت فوق بيروت وصولا الى الجنوب
0
خبر عاجل
2024-09-04
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول
خبر عاجل
2024-09-04
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-24
في اليوم الثاني من الهجمات الاسرائيلية المكثفة... هكذا يبدو المشهد في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-24
في اليوم الثاني من الهجمات الاسرائيلية المكثفة... هكذا يبدو المشهد في الجنوب
0
آخر الأخبار
03:08
الجيش الإسرائيليّ: ضرب نحو 75 هدفًا لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان الليلة الماضية بما في ذلك مخازن أسلحة وقاذفات جاهزة للإطلاق
آخر الأخبار
03:08
الجيش الإسرائيليّ: ضرب نحو 75 هدفًا لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان الليلة الماضية بما في ذلك مخازن أسلحة وقاذفات جاهزة للإطلاق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:13
بين التهديد والمساعي الدبلوماسية للتهدئة ووقف الحرب... إليكم آخر المستجدات في إسرائيل
أخبار دولية
03:13
بين التهديد والمساعي الدبلوماسية للتهدئة ووقف الحرب... إليكم آخر المستجدات في إسرائيل
0
أخبار لبنان
00:21
ميقاتي أمام مجلس الأمن الدولي: نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان... والوقت حان لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية
أخبار لبنان
00:21
ميقاتي أمام مجلس الأمن الدولي: نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان... والوقت حان لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
محاولات للتوصل لتسوية ديبلوماسية مقابل توسعة اسرائيل استعداداتها
تقارير نشرة الاخبار
16:54
محاولات للتوصل لتسوية ديبلوماسية مقابل توسعة اسرائيل استعداداتها
0
أمن وقضاء
16:51
حزب الله يكشف عن صاروخٍ باليستي بإسم قادر 1
أمن وقضاء
16:51
حزب الله يكشف عن صاروخٍ باليستي بإسم قادر 1
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
بظل التصعيد الاسرائيلي... هكذا تبدو الصورة من النبطية
تقارير نشرة الاخبار
14:43
بظل التصعيد الاسرائيلي... هكذا تبدو الصورة من النبطية
0
أخبار دولية
14:37
ماكرون في الأمم المتحدة: لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان
أخبار دولية
14:37
ماكرون في الأمم المتحدة: لا بد ألا تكون هناك حرب في لبنان
0
اقتصاد
14:31
على الرغم من الاوضاع المتأزمة... مخزون الطعام والادوية والمحروقات كافٍ
اقتصاد
14:31
على الرغم من الاوضاع المتأزمة... مخزون الطعام والادوية والمحروقات كافٍ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
نازحون من دون أمن غذائي في صور وآخرون ينامون في الحدائق والطرقات
تقارير نشرة الاخبار
14:25
نازحون من دون أمن غذائي في صور وآخرون ينامون في الحدائق والطرقات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
النازحون الجنوبيون في مراكز الايواء... ألف قصة وقصة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
النازحون الجنوبيون في مراكز الايواء... ألف قصة وقصة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:17
مبلغ استثنائي للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166...
خبر عاجل
07:17
مبلغ استثنائي للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166...
2
أخبار لبنان
13:33
قرار للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية بشأن العودة إلى التعليم
أخبار لبنان
13:33
قرار للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية بشأن العودة إلى التعليم
3
خبر عاجل
04:56
المستهدف في الغارة على المعيصرة هو الشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله وهو من البلدة
خبر عاجل
04:56
المستهدف في الغارة على المعيصرة هو الشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله وهو من البلدة
4
خبر عاجل
10:27
غارة اسرائيلية على بلدة راس اسطا - جبيل (فيديو)
خبر عاجل
10:27
غارة اسرائيلية على بلدة راس اسطا - جبيل (فيديو)
5
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو لم يكن موجودًا في المنزل المستهدف في المعيصرة وهو أصلًا ليس صاحب المنزل بل يعود إلى إبن شقيقه
خبر عاجل
05:54
معلومات للـLBCI: مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو لم يكن موجودًا في المنزل المستهدف في المعيصرة وهو أصلًا ليس صاحب المنزل بل يعود إلى إبن شقيقه
6
أخبار لبنان
10:15
قرار للحلبي حول تأجيل الاعمال الإدارية ومباشرة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية
أخبار لبنان
10:15
قرار للحلبي حول تأجيل الاعمال الإدارية ومباشرة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية
7
خبر عاجل
05:56
المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية نفت للـLBCI الخبر الذي نُسِب للـUSAID ومفاده الطلب من موظفي الوكالة مغادرة بعض المناطق اللبنانية بشكل فوري وأكدت أن هذا الخبر لا يعود للسفارة أو للـUSAID
خبر عاجل
05:56
المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأميركية نفت للـLBCI الخبر الذي نُسِب للـUSAID ومفاده الطلب من موظفي الوكالة مغادرة بعض المناطق اللبنانية بشكل فوري وأكدت أن هذا الخبر لا يعود للسفارة أو للـUSAID
8
خبر عاجل
08:10
بري رداً على سؤال عن إمكانية قبول "حزب الله" بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة: هذا المسعى يراعي عدم الفصل بين الملفين
خبر عاجل
08:10
بري رداً على سؤال عن إمكانية قبول "حزب الله" بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة: هذا المسعى يراعي عدم الفصل بين الملفين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More