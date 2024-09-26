نتنياهو: أي مفاوضات عن لبنان ستكون تحت النار وسنواصل ضرب حزب الله

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، رفضه لأي تهدئة في لبنان.



وقال إنّ أيّ مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار و"سنواصل ضرب حزب الله".



وتعهد نتنياهو بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم.



واعتبر أنّ "حزب الله" تتعرض، لضربة أقوى ممّا يمكن أن تتخيل.



وقال في رسالة مصورة قصيرة، لم يعلق فيها على الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل في شأن كل ما نقوم به، لكن أستطيع أن أخبركم بشيء واحد وهو أننا مصممون على إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم".