مسؤول أميركي: النداء المشترك لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان "اختراق مهم"

اعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى أنّ النداء المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى لوقف فوري موقت لإطلاق النار في لبنان يمثّل "اختراقا مهما".



وقال المسؤول لصحافيين تعليقا على البيان إنّ واشنطن تأمل في أن يؤدّي هذا النداء أيضا إلى "تحفيز" الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة وإطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وأضاف: "هذا اختراق مهم في ما يتعلّق بلبنان، نظرا لكلّ ما حدث هناك".



بدوره، قال مسؤول أميركي ثان إنّ واشنطن تتوقّع أن يقرّر لبنان وإسرائيل "في غضون ساعات" ما إذا كانا يقبلان بالاستجابة لهذا النداء.



وأضاف: "لقد أجرينا هذه المحادثة مع الأطراف وشعرنا أن هذه هي اللحظة المناسبة" لإصداره.



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو كشف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان لمنع تطور النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.



وأتت هذه المبادرة الفرنسية-الأميركية بعد مباحثات مكثفة جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقاء ثنائي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأعلن البيت الأبيض أنّ بايدن التقى ماكرون في نيويورك "لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقا".



وقال الرئيسان في بيان صدر في ختام اجتماعهما: "ندعو إلى موافقة واسعة النطاق ودعم فوري من حكومتي إسرائيل ولبنان" على مضمون النداء المشترك.