مسؤولان أميركيان لرويترز: نشر عدد صغير من الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط قد يساعد الجيش الأميركيّ في الاستعداد لسيناريوهات مثل إجلاء مواطنين من لبنان

أعلن مسؤولان أميركيان لرويترز أنّ نشر عدد صغير من الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط - الذي أُعلن عنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري - قد يساعد الجيش الأميركيّ في الاستعداد لسيناريوهات مثل إجلاء مواطنين من لبنان.



واعتبر المسؤولان أنّ هذه الخطوة احترازية وتأتي في الوقت الذي حذّر فيه الرئيس جو بايدن من خطر اندلاع حرب شاملة بينما تتحدث إسرائيل علانية عن توغل بري محتمل في جنوب لبنان.



وفي حين حثت واشنطن المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان، فإن وزارة الخارجية الأميركية لم تأمر بإجلاء الموظفين من هناك ولم تطلب أي مساعدة حتى الآن من الجيش الأميركي لإجلاء المواطنين، حسب مسؤولين أميركيين.



وقال المسؤولان إنّ القوات الأميركية الإضافية التي يتم نشرها في الشرق الأوسط تتجه أيضًا إلى قبرص، وقوامها عشرات الجنود.