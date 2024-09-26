الادعاء في تايوان استجوب أربعة شهود في شأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة البيجر

استجوب الادعاء في تايوان حتى الآن أربعة شهود في تحقيقاته في شأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة البيجر التي انفجرت الأسبوع الماضي في لبنان.



وقالت مصادر أمنية إنّ إسرائيل مسؤولة عن انفجارات أجهزة اللاسلكي التي زادت من حدة الصراع المتنامي مع حزب الله.



ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها.



وما زالت طريقة زرع المتفجرات في أجهزة البيجر ومتى حدث ذلك وتفجيرها عن بعد لغزًا لم يُحل.



واستدعت عمليات البحث عن أجوبة تحقيقات في تايوان وبلغاريا والنرويج ورومانيا.



وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمنطقة شيلين في تايبه، الذي يقود التحقيق في قضية جولد أبوللو، إنه جرى استجواب موظف حالي وموظف سابق كشاهدين إضافة إلى شخصين الأسبوع الماضي.



وأضاف المتحدث: "نحقق في هذه القضية على وجه السرعة ونسعى إلى حلها في أقرب وقت ممكن".



وأحجم عن ذكر اسمي الشخصين اللذين تم استجوابهما أو القول ما إذا كان المدعون يخططون لاستجواب المزيد.