الغارات الإسرائيلية تستهدف عددًا كبيرًا من المناطق اللبنانية

استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق لبنانية عديدة، ليل الأربعاء حتى الخميس.



وشمل الاستهداف المناطق التالية:



غارة على منزل في المدينة الصناعية في قضاء صور



غارة على محيط مدينة الهرمل



غارة بين علي النهري والناصرية في البقاع الاوسط



غارة على منزل في حي التل بمدينة الهرمل



غارة على اطراف المجادل



ثلاث غارات متتالية بين الكفور وحبوش وغارة على زوطر الشرقية



غارات معادية على بريتال ومقنة ويونين



غارة على عين بوسوار - جباع في منطقة اقليم التفاح



غارات على محيط مدينة الهرمل



غارات عنيفة ودامية على بعلبك وشعت ويونين



غارتان على كفررمان ومنزل بين النبطية الفوقا وزوطر



غارات على قرى النبطية وبلداتها



غارة على مبنى في طيردبا



غارة على دبين



غارات على قرى في البقاع الأوسط



غارة على منزل في بدياس

غارة على باتوليه.