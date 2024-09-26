المنسقة الخاصة للأمم المتحدة رحبت بالدعوة إلى وقف فوري للنار

رحبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت وأشادت بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا للسماح بمساحة للدبلوماسية للنجاح. وعولت على دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة…. حرصا على سلامة المدنيين من الجانبين واستقرار المنطقة بأكملها https://t.co/n8OkfCdqyU
— UNSCOL (@UNSCOL) September 26, 2024
رحبت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت وأشادت بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا للسماح بمساحة للدبلوماسية للنجاح. وعولت على دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة…. حرصا على سلامة المدنيين من الجانبين واستقرار المنطقة بأكملها https://t.co/n8OkfCdqyU