المنسقة الخاصة للأمم المتحدة رحبت بالدعوة إلى وقف فوري للنار

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت وأشادت بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا للسماح بمساحة للدبلوماسية للنجاح.



وعولت على دعم واضح من الجميع لاغتنام هذه الفرصة.