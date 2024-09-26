"البعث" أكد استهداف محيط منزل أمينه العام في بعلبك

أعلنت القيادة المركزية لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في بيان، أن محيط منزل الأمين العام للحزب علي حجازي في بعلبك، تعرض الساعة 00,17 من بعد منتصف الليل لعدوان صهيوني أدّى إلى استشهاد أحد عناصر الحراسة، وإصابة رفيقين إصاباتٍ متوسطة، وتدمير شقتين مستخدمتين من قبل قيادة الحزب، إحداهما كنقطة حراسة لمنزل الأمين العام ومكتبه، والثانية كمستودعٍ للمستلزمات اللوجستية المستخدمة في النشاطات الحزبية. كما أدّى العدوان الصهيوني إلى تعرّض المبنى الذي يضم مقرّ سكن حجازي ومكتبه لأضرارٍ جسيمة تجعله آيلاً للسقوط في أي لحظة".



