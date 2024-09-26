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الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك

أخبار لبنان
2024-09-26 | 03:42
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الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك
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الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك

أعلن الدفاع المدني في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، تمكنت في تمام الساعة ٤،٠٥ من فجر اليوم من انهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في المعيصرة، حيث استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا مؤلفا من طبقتين ومن ٦ شقق قرابة الساعة الحادية عشرة من صباح أمس".

وأشار الى أن "حصيلة عمليات الدفاع المدني أسفرت عن إنقاذ طفلة من تحت الانقاض ونقلها الى المستشفى، وإنقاذ ٦ جرحى آخرين ونقلهم الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة لإحدى عشر مصابا في الموقع وانتشال جثامين ١١ شهيدا ونقلهم بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات".

قال الدفاع المدني: "في بلدة الكرك البقاعية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين".

أضاف: "توازياً، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع من إنقاذ ٦ جرحى وانتشال جثامين ٧ شهداء تم نقلهم بالتعاون مع جهات اخرى الى مستشفيات اللبناني الفرنسي وتل شيحا والياس الهراوي الحكومي والعبدلله".

وذكر أن "عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل تستكمل في الموقع بعد أن أظهرت نتائج الاستقصاء مع الأهالي أن ثمة ٧ مواطنين لا زالوا ضمن عداد المفقودين".

أخبار لبنان

الدفاع المدني

المعيصرة

الكرك

غارة إسرائيلية

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