نحاس للـLBCI: الجانب الإسرائيليّ "يعقّد لِما بيتعقّد"

أعلن مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس وجود تأكيدات بأنّ ملف لبنان "سيوضع على الطاولة" دوليًا ويُبحث فيه بين الرئيس الأميركيّ جو بايدن والفرنسيّ ايمانويل ماكرون وغيرهم.وشدّد، في حديث للـLBCI على أنّ الدعوة الأميركية والفرنسية لمحاولات التهدئة ولايجاد حلول، أتت نتيجة مباحثات عميقة بينهما.ولفت إلى أنّ لبنان كان خارج السياق ولم تُؤخذ توصية له، بينما أصبح لبنان اليوم أولوية.وأعرب عن اعتقاده أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد يكون لديه اطلاع على موقف "حزب الله" من المحاولات الدولية والداخلية للتهدئة ولإيجاد حلول.وأوضح أنّ ما طرحه الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين عن الـ1701 سابقًا، طرحه الأفرقاء جميعهم وأنّ المهم هو فصل الجبهتين بين غزة ولبنان.وشدّد على أنّ المهم هو القبول في المفاوضات، لتبدأ المرحلة الأصعب وهي التفاوض.وقال: "الجانب الإسرائيليّ "يعقّد لِما بيتعقّد"."