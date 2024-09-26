الحلبي للـLBCI: وزارة التربية تشكّل القسم الأكبر من مراكز الايواء... ونطلب من المدارس الخاصة تخفيف الأعباء المالية على الأهالي

أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ أعداد النازحين في المدراس ارتفعت إلى حوالى الـ68 ألف فرد.



وأشار في حديث للـLBCI، إلى أنّ الأعداد مرشّحة إلى الازدياد من حيث مراكز الإيواء أوعدد النازحين.



وشدّد على أنّ وزارة التربية تشكّل القسم الأكبر من مراكز الايواء، التي قررتها الحكومة.



وطالب الحلبي من المؤسسات التربوية الخاصة بالمراعاة في شأن الأقساط المدرسية.



وقال: "اطلعنا على الأقساط وتخفيف الأعباء المالية تشكّل مبادرة من المدارس إلى المواطنين، في هذه الظروف الصعبة."



وطلب من المدارس الخاصة أن تستأخر بداية العام الدراسيّ، موضحًا وجوب عدم الاستعجال في فتح العام الدراسيّ، كي لا يقع فارق كبير بين بداية العام الدراسيّ للمدارس الخاصة وبين المدارس الرسمية.



وأعلن تنسيقه مع اليونسكو واليونيسيف، لتوفير الإمكانات في حال تنفيذ قرار الاتجاه نحو التعليم عن بعد.



وقال إنّه اتصل بوزير الاتصالات لتأمين مجانًا package من الانترنت للمعلمين والتلاميذ، في حال الدراسة عن بعد.





