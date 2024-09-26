عمليات استقبال النازحين في مراكز الإيواء مستمرة...

الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك

الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المعيصرة واستكمال المسح الميداني الشامل في الكرك

"البعث" أكد استهداف محيط منزل أمينه العام في بعلبك