سموطريتش يرفض أيّ وقف لإطلاق النار مع حزب الله ويدعو إلى "سحقه"

رفض وزير المال الإسرائيليّ اليمينيّ المتطرّف بتسلئيل سموطريتش الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.



وطالب بـ"سحق" "حزب الله".



وقال سموطريتش على منصة "إكس" إنّ "على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال."



واعتبر أنّ وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الولايات المتحدة وحلفاؤها سيعطي حزب الله وقتًا "لإعادة تنظيم صفوفه".