رئيس بلدية يونين لرويترز: 23 سوريًا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية

أعلن رئيس بلدية بلدة يونين علي قصاص أنّ 23 سوريًا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غارة إسرائيلية على مبنى من ثلاثة طوابق في البلدة.



وقال لرويترز إنّ ثمانية أشخاص أصيبوا.

