الخارجية القطرية تنفي وجود مسار وساطة رسميّ للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان حتى الآن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عدم وجود، حتى الآن، مسار وساطة رسميّ يعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.



وقال إنّه لا يعلم بوجود "ارتباط مباشر" بين اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا في لبنان واقتراح وقف إطلاق النار في غزة والذي عملت قطر عليه بشكل مكثف إلى جانب مِصر والولايات المتحدة.

