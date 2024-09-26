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"التجدد للوطن": خارطة الطريق للخروج من الازمة تبدأ بانتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-09-26 | 05:00
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"التجدد للوطن": خارطة الطريق للخروج من الازمة تبدأ بانتخاب رئيس
أعربت الهيئة التنفيذية "للتجدد للوطن" عن أملها في أن تتجاوب الاطراف المعنية بالحرب الدائرة في لبنان، مع النداء الذي وجهته كل من الولايات المتحدة وفرنسا بموافقة عدد كبير من الدول، والداعي الى وقف اطلاق النار، للتوصل إلى اتفاق نهائيّ، لتنفيذ القرار 1701 وعودة الهدوء والاستقرار إلى الساحة اللبنانية.
وقالت، في بيان، بعد عقدها اجتماعًا طارئًا برئاسة شارل عربيد: "لقد عانى لبنان كثيرًا ودفع أفدح الأثمان من أرواح أبنائه وأمنه وسيادته واستقراره وهجرة أبنائه، وهو الذي كان وفيًا لمختلف القضايا العربية واولها قضية فلسطين وتراه اليوم يحمل الاوزار وحده منذ سنوات طويلة، ويتحمل النتائج المدمّرة لهذا الصراع، الذي بات يهدد أسس وجوده ككيان مميز في حريته وانفتاحه وتجربته الرائدة في الشرق والعالم."
ورأى "التجدد للوطن" أنّ الوقت الآن ليس لإلقاء المسوؤليات وتبعات ما جرى، إنّما لمواجهة هذه الفواجع المتكررة بالتضامن والوحدة ومدّ الايدي.
واعتبر أنّ هذه المحنة الكبرى هي امتحان لمتانة وحدة اللبنانيين.
كما اعتبر "التجدد للوطن" أنه ما دام الوضع منكشفًا إلى هذا الحد، والدولة تعيش اسوأ أزماتها بالشغور الرئاسيّ المفروض، "يجدر بالمؤتمنين على المصير، من داخل الدولة وخارجها، الالتقاء في هذا الظرف التاريخيّ المصيريّ، للتأكيد أوّلًا بأن العالم وإن تخلى عنا فإننا حاضرون، جاهزون، قادرون، من خلال انفسنا و تضامننا من ان نجد الحلول لوضع حد لهذه الحرب التدميرية، للدلالة اقله بأن في لبنان من يتحملون المسوؤلية، وقت الشدة،" ووضع خارطة طريق واضحة تبدأ:
أولاً: بانتخاب رئيس للبلاد وفق احكام الدستور دون شروط مسبقة يعمل على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
ثانيًا: يضع الرئيس واركان الدولة الحلول للخروج من الازمة الراهنة.
ثالثًا: العمل على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
رابعًا: تشكيل حكومة سريعاً تنكب على معالجة قضايا المواطنين وحاجاتهم التي تزايدت بفعل الازمة.
خامسًا: السعي لتقريب مواقف الاطراف السياسية حول المسائل الاساسية المتعلقة بحاضر لبنان ومستقبله وموقعه في المنطقة
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