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ريمون خطار للـLBCI: عناصر الدفاع المدني لا يملكون وسائل حماية ذاتية
أخبار لبنان
2024-09-26 | 05:00
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ريمون خطار للـLBCI: عناصر الدفاع المدني لا يملكون وسائل حماية ذاتية
تحدث المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار عن الصعوبات التي يواجهها عناصر الدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ التي يقومون بها جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة على عدد من المناطق اللبنانية.
ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن عناصر الدفاع المدني يتعرضون في بعض الأوقات لاستهداف، مشيرا الى أن العناصر لا يملكون وسائل حماية ذاتية.
وقال: "عناصر الدفاع المدني لا يملكون خوذة ولا درعا واقيا خلال عمليات البحث والانقاذ".
من جهة أخرى، أوضح خطار أن الأشخاص الذي يتجمهرون في منطقة الحدث يعيقون حركة الدفاع المدني، قائلا: "نحن نطلب من الأجهزة الأمنية اجراء طوق أمني في المكان حتى نتمكن من التحرك بسهولة".
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