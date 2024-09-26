مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: تركيا تستعد لإجلاء محتمل لمواطنيها من لبنان

أعلن مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز أنّ تركيا تستعد لإجلاء محتمل لمواطنيها وأجانب من لبنان مع استمرار إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل و"حزب الله".