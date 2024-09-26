نتنياهو لم يرد بعد على اقتراح أميركي فرنسي لوقف إطلاق النار بلبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أنه لم يرد على اقتراح أميركي فرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته في الوقت الحالي.



وأكد أن القتال في قطاع غزة سيستمر حتى تحقيق أهداف الحرب التي تشنها إسرائيل.