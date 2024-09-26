تجمع "كلنا لبيروت" يتحول الى خلية أزمة لمتابعة متطلبات المرحلة

عقد تجمع "كلنا بيروت" إجتماعاً إستثنائياً برئاسة الوزير السابق محمد شقير خصص لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجهها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم وتداعيات ذلك على المستويات كافة لا سيما الإجتماعية والإنسانية.



وتَحَوَّل التجمع الى خلية أزمة للوقوف على متطلبات المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والعاصمة بيروت على الأصعدة كافة وخصوصا الإجتماعية الإنسانية.