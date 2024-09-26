مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: المندوب الإسرائيليّ أبلغ أنّ العملية على لبنان لن تتوقف

أكّد مصدر عربيّ دبلوماسيّ أنّ المندوب الإسرائيليّ أبلغ الجميع بوضوح أنّ العملية على لبنان لن تتوقف وأنّ لديهم تعليقات كثيرة على الاقتراح الأميركيّ.



ووصف للـLBCI، أنّ النتائج سلبية، حتى الساعة.



وقال: "المبعوثون الذين يتواصلون مع "حزب الله" لديهم إجابات غير واضحة منه، فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس، وحماس لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار."



وأضاف: "هناك اجتماع قريب بين مسؤولين من المخابرات الأميركية والفرنسية والقطرية والمِصرية لبحث تعديل الصيغ المقترحة للحل."

