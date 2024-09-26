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o
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مولوي: المحافظون موجودون إلى جانب النازحين اللبنانيين
أخبار لبنان
2024-09-26 | 05:59
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مولوي: المحافظون موجودون إلى جانب النازحين اللبنانيين
أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ المحافظين موجودون إلى جانب النازحين اللبنانيين في المناطق كلها.
وأوضح، في مؤتمر صحافيّ، أنّ عدد النازحين في مراكز الايواء والمسجلين رسميًا هو 70 ألف و100 نازح موجودون في 533 مركزًا.
ولفت إلى أنّ هذه المراكز هي تحت ادارة المحافظين ويتم النقاش في الحاجات اللوجستية.
وطلب مولوي تفعيل الخلايا الفرعية وإدارة الكوارث الموجودة في المحافظات، لتسهيل عملية الإغاثة.
كما طلب من المحافظين عقد مجالس أمن فرعية لتأمين الأمان لمراكز النزوح والمناطق اللبنانية كلها و"للوقوف على الاوضاع الأمنية" في مناطف الاستضاف في حال نشوب إشكال.
وأعلن أنّ خلية الأزمة تتواصل مع المحافظين مرارًا وتكرارًا، لتزويدها بالأرقام اللازمة.
وقال: "هناك مراكز ايواء في البقاع مخصصة للسوريين وغادر حوالى 13500 سوريّ لبنان إلى سوريا، عبر المراكز الشرعية."
وأضاف: "من هذه النقطة نقول إنّ السوريّ قادر على مغادرة سوريا."
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