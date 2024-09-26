"الريجي" تتسلم محاصيل الجنوب في الحدث إعتبارًا من الإثنين

أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان "استعدادها نتيجةً للظروف الأمنية الحالية لاستكمال تسلم محاصيل التبغ من مزارعي الجنوب في مؤسسة الحدث لمن يستطيع إيصال محاصيله بدءًا من الاثنين 30/9/2024".