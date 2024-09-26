حمية لرويترز: ضربة إسرائيلية تستهدف معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا على الجانب السوري

كشف وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لرويترز أن ضربة إسرائيلية أصابت اليوم الطرف السوري من جسر صغير يشكل معبرا إلى لبنان.ولفت الى أنه لا يعرف على الفور ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام.