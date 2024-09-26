وحدة إدارة مخاطر الكوارث: عبور أكثر من 31 ألف شخص إلى سوريا أكثر من نصفهم لبنانيون

أعلنت السلطات اللبنانية الخميس أنها أحصت عبور أكثر من 31 ألف شخص إلى سوريا، أكثر من نصفهم لبنانيون، خلال يومين هربا من الغارات الإسرائيلية.



وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في بيان "خلال اليومين الأخيرين، سجّل الأمن العام عبور 15600 مواطن سوري و16130 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية".