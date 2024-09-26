الأبيض: القطاع الصحي سيكون دائمًا بجهوزية عالية

أوضح وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن "وزارة الصحة كانت بحاجة إلى توسيع مؤسساتها لتكون قادرة على استقبال عدد أكبر من المرضى."



وأشار إلى أن "هناك برنامج مهم يسمح للعاملين في القطاع الصحي بإعطاء مجال لتلامذة التمريض أو من يستطع المساعدة من ذوي الاختصاص ليكونوا عونًا للعاملين في القطاع، وهذا العمل سيكون مدفوعًا وليس تطوعًا."



وقال: "نتأمل ان يثمر الجهد في نيويورك وقفًا للعدوان الإسرائيليّ على لبنان."



وأكد أن "القطاع الصحي سيكون دائمًا بجهوزية عالية."